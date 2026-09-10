Спорт и диета
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Спорт и диета

62 подписчика

Яблоки: состав, влияние на здоровье и правила хранения

Яблоки: состав, влияние на здоровье и правила хранения

Когда заходит разговор о самых привычных и при этом недооценённых продуктах, я всегда вспоминаю яблоки.

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