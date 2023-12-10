Нарвское сражение 1700 года

«Сражение выигрывает тот,кто твердо решил его выиграть».Л. Н. Толстой Данная статья посвящена двум эпизодам Северной войны или, как её ещё называют, Двадцатилетней войны, а у шведов – Великой Северной войны.
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