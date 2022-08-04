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Игорь КОЛЫВАНОВ: Ванька Сергеев из «Зенита» вполне может Смолову конкуренцию составить, а вот Сперцян еще сыроват для таких больших дел

Игорь КОЛЫВАНОВ: Ванька Сергеев из «Зенита» вполне может Смолову конкуренцию составить, а вот Сперцян еще сыроват для таких больших дел

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал результативность форварда «бело-голубых» Федора Смолова в первых трех турах чемпионата отметив, что конкуренцию в споре бомбардиров ему вполне мог бы составить зенитовец Иван Сергеев.

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