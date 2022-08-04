Игорь КОЛЫВАНОВ: Ванька Сергеев из «Зенита» вполне может Смолову конкуренцию составить, а вот Сперцян еще сыроват для таких больших дел

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал результативность форварда «бело-голубых» Федора Смолова в первых трех турах чемпионата отметив, что конкуренцию в споре бомбардиров ему вполне мог бы составить зенитовец Иван Сергеев.