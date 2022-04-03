Актриса Людмила Поргина рассказала о своей унизительной роли в спектакле «Юнона и Авось»

Anatoly Lomokhov/Global Look Press Заслуженная артистка России Людмила Поргина после 16-летнего перерыва все же вернулась на сцену родного «Ленкома», однако ее воссоединение с театром оказалось вовсе не таким, каким звезда его себе представляла.
Anatoly Lomokhov/Global Look Press Заслуженная артистка России Людмила Поргина после 16-летнего перерыва все же вернулась на сцену родного «Ленкома», однако ее воссоединение с театром оказалось вовсе не таким, каким звезда его себе представляла.
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