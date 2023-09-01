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В Миллерово зацветает амброзия: как бороться с этим карантинным сорняком

Конец августа – начало сентября  — период цветения амброзии.Теперь это растение повсеместно произрастает в нашем районе, в некоторых местах,  вытесняя полностью другую растительность.

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