В Миллерово зацветает амброзия: как бороться с этим карантинным сорняком

Конец августа – начало сентября — период цветения амброзии.Теперь это растение повсеместно произрастает в нашем районе, в некоторых местах, вытесняя полностью другую растительность.
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