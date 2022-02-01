Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Кевин Портер попытался вывести из себя Стефа Карри. Игрок «Уорриорз» в ответ набрал 21 очко в 4-й четверти

Кевин Портер попытался вывести из себя Стефа Карри. Игрок «Уорриорз» в ответ набрал 21 очко в 4-й четверти

Защитник «Хьюстона» Кевин Портер попытался вывести из себя лидера «Голден Стэйт» Стефа Карри. Во время третьей четверти в паузе игры Портер грозно посмотрел на Карри и начал ему что-то говорить.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх