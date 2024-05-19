Средства ПВО сбили девять ракет ATACMS и 61 беспилотник в небе над тремя регионами России

Цели поражены в Крыму, Краснодарском крае и Белгородской областиСистема противовоздушной обороны за ночь сбила девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник в небе над Крымом, 57 БПЛА — над Краснодарским краем, еще три — над Белгородской областью, сообщает Министерство обороны России.
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