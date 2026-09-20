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Регионы России

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Сирил Ган и Джош Хокит возглавят турнир UFC 334 в Нью-Йорке

Сирил Ган и Джош Хокит возглавят турнир UFC 334 в Нью-Йорке

Промоушен UFC официально представил главный кард турнира UFC 334, который состоится в ночь на 15 ноября в "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, США.

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