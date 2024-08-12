Бактыгуль Кулматова пропала без вести в Новосибирске

В Новосибирске продолжаются поиски пропавших людей. После завершения операции по поиску 25-летнего мужчины, пропавшего 6 июля этого года, внимание было привлечено к делу об исчезновении 40-летней женщины Бактыгуль Кулматовой.
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