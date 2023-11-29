Путин: наши партнёры думали, что подсадили нас на технологическую иглу, и мы никогда с неё не слезем

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых учёных заявил, что западные страны думали, что Россия никогда не сможет избавиться от зависимости от их технологий, но это происходит довольно быстро.
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