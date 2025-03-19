Новый детский сад, школа или спорткомплекс — это всегда событие. Во-первых, для родителей близлежащих жилых районов, чьи дети получают возможность развиваться и получать образование в более комфортных условиях.
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