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Каждый год — минимум два повода для счастья

Каждый год — минимум два повода для счастья

Новый детский сад, школа или спорткомплекс — это всегда событие. Во-первых, для родителей близлежащих жилых районов, чьи дети получают возможность развиваться и получать образование в более комфортных условиях.

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