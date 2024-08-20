Марчела Палади: «Я научилась справляться со своими комплексами самостоятельно»

Марчела Палади, молодая женщина, оставшаяся без ног после трагической аварии на виадуке, но ставшая для всех примером силы и стойкости, внезапно исчезла из публичного пространства еще в октябре 2023 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии