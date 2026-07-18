Трамп заявил, что просто дал совет Инфантино по поводу Балогуна

Президент США Дональд Трамп в 2025 году Фото: whitehouse.gov В ситуации с отменой красной карточки форварда сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира 2026 года Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, по его собственным словам, только дал совет руководителю Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
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