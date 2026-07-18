НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

111 подписчиков

Трамп заявил, что просто дал совет Инфантино по поводу Балогуна

Трамп заявил, что просто дал совет Инфантино по поводу Балогуна

Президент США Дональд Трамп в 2025 году Фото: whitehouse.gov В ситуации с отменой красной карточки форварда сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира 2026 года Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, по его собственным словам, только дал совет руководителю Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии