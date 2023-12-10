Недавно разбирая книги, среди них нашел статью из газеты "ТРУД" о законе о пенсиях. Статья написана по результатам пресс-конференции председателя комиссии Верховного Совета СССР по труду, ценам и социальной политике Н.
Что коммунисты хотели сделать с пенсией граждан, если бы СССР не распался, уму непостижимо
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Mихаил Р
В СССР в 80-х уже были проблемы с деньгами и экономикой.
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1 час.
Александр Попов
Не всех, тебя оставили.
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1 час.
ЮВ
Юрий Волков
Вот передо мной расчётка - март 1997 ст. н. сотр. повременная 20 390600,00 Надбавка за интен 976500,00ю За вредн 40000,00 Доплата за канд. 250470,00 Районный коэф. 497271,00 Дальневост. на 497271,00 долг за предпр 69,00Сумма начислений 2652181,00 Думаете, это я такой богатый в марте 1997 года был? А за декабрь 1995 года сумма начислений - 878200,00. Так что в 1997 году не могло быть 800 рублей зарплаты.
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