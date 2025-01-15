Грузовик в Карелии загорелся на ходу, водитель не сразу это заметил

Пылающий автомобиль потушили на трассе в Кемском районе Вечером 14 января на пульт Единой службы спасения-01 Кемского района поступило сообщение о том, что на 856-м километре горит грузовой автомобиль КДН HOWO.
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