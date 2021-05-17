Голос Мордора: Как российская вакцина проламывает стены

Охотники за новостямиПолитикаГолос Мордора: Как российская вакцина проламывает стены В Словакии заявили, что с июня начинают использовать российскую вакцину «Спутник-V» для массовой вакцинации населения.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ЛисовскийДумаю , что показателем самой вакцины Спутник будет служить вакцинация в РФ и улучшения , именно нашего положения в мире , а пока мы находимся на 6 месте , что тут доказывать . Тем более у нас уже некоторые предприятия перешли на производства одной из худших вакцин AstraZeneca . Я понимаю , что они хотят заработать и о совести тут говорить поздно , но есть всё же у нас и ВЛАСТЬ .Владимир EвтушенкоЛадно, что Запад нападает на наш Спутник, но ведь и в России столько подонков, обливающих грязью нашу вакцину, приписывая ей всякие нелепости. Им Запад платит, что ли, за подлость?
Свежие комментарии