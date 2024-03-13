Собянин сообщил о высокой популярности электронной медкарты у москвичей

Электронная медкарта стала еще более удобной и информативной Каждый второй житель Москвы уже имеет доступ к электронной медицинской карте, как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.
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