Global Look PressСегодня 5,5K прочитали За минувшую неделю российские войска продвинулись к Покровску ещё на 10 км - на такое расстояние отступила 68-я отдельная егерская бригада, обороняющая подступы к городу, о чём сообщил иностранным журналистам заместитель командира бригады.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии