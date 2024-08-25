Паника в Покровске: город боится повторения судьбы Бахмута

Global Look PressСегодня 5,5K прочитали За минувшую неделю российские войска продвинулись к Покровску ещё на 10 км - на такое расстояние отступила 68-я отдельная егерская бригада, обороняющая подступы к городу, о чём сообщил иностранным журналистам заместитель командира бригады.