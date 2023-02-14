Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

100 подписчиков

Лариса Латынина: «Со мной все хорошо, из больницы выписали. Чувствую себя не ахти, но за мной дома тоже приглядывают»

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина выписалась из больницы. Ранее сообщалось, что 88-летняя Латынина была госпитализирована с микроинсультом.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх