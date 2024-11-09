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Во Владимире 9 ноября на полдня ограничат движение по Ерофеевскому спуску

Во Владимире 9 ноября на полдня ограничат движение по Ерофеевскому спуску

Ограничения связаны с работой по спилу деревьев.В субботу, 9 ноября, во Владимире на полдня ограничат движение по Ерофеевскому спуску.

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