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Очаг вируса африканской чумы свиней выявили в российском регионе

Очаг вируса африканской чумы свиней выявили в российском регионе

Очаг вируса африканской чумы свиней выявили в российском регионе ДНК инфекции обнаружили в лесу в трупе кабана Специалисты Россельхознадзора в Приморье подтвердили очаг вируса африканской чумы свиней в регионе, сообщили в региональном управлении.

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