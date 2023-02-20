Очаг вируса африканской чумы свиней выявили в российском регионе ДНК инфекции обнаружили в лесу в трупе кабана Специалисты Россельхознадзора в Приморье подтвердили очаг вируса африканской чумы свиней в регионе, сообщили в региональном управлении.