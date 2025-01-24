Рейс из Сочи в Пензу задержали из-за угрозы атаки БПЛА

Прилет рейса авиакомпании «Азимут» из Сочи в Пензу был задержан почти на четыре часа из-за информации об угрозе атаки беспилотников в соседней Саратовской области, 24 января следует из информации на онлайн-табло на сайте перевозчика.
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