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Сотрудники следственного управления СК России по Ивановской области поздравили со 100-летием труженицу тыла Маралову Софию Дмитриевну

Сотрудники следственного управления СК России по Ивановской области поздравили со 100-летием труженицу тыла Маралову Софию Дмитриевну

Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Ивановской области навестили и сердечно поздравили с вековым юбилеем труженицу тыла Маралову Софию Дмитриевну.

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