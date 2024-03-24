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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бавария» выставит Дэвиса на трансфер, если он не согласится продлить контракт до конца следующей недели. «Реал» не хочет платить за защитника 50 млн евро и попытается снизить цену

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, до конца следующей недели мюнхенцы хотят получить от Дэвиса ответ на предложение о новом контракте.

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