Эксперты советуют людям с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом второго типа и заболеваниями почек воздержаться от употребления банановых соков.
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