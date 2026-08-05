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FiNE NEWS

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При пожаре в Астрахани погиб младенец, пострадали подросток и женщина

5 августа в Советском районе Астрахани случился серьёзный пожар в двухэтажном жилом доме. Огонь охватил здание и две хозяйственные постройки на общей площади 108 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области.

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