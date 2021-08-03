Как будет развиваться Крым – вице-премьер Хуснуллин

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев. Крымский полуостров - будущий курорт мирового значения, однако для этого еще предстоит провести комплекс мер, уверен заместитель председателя правительства РФ и куратор региона Марат Хуснуллин.