Примера Федерасьон 23/24: Символическая сборная декабря

Лучшие в первом зимнем месяце Рубен Гальвес («Рекреативо») В составе «декана» с июля 2021 года. Сезоны, прожитые с «Рекре», успехи и падения, отпечатались в его памяти и отражаются в лидерских качествах на поле и капитанской повязке на руке.