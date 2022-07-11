Мировое обозрение

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В пещере на севере Испании нашли самые древние останки человека в Европе — Naked Science (ФОТО)

В пещере на севере Испании нашли самые древние останки человека в Европе — Naked Science (ФОТО)

Представители археологического фонда «Атапуэрка» заявили, что в июне в пещере Сима-дель-Элефанте, расположенной на севере Испании, нашли фрагмент челюсти Homo.

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