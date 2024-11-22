Названы особенно уязвимые к холодам модели авто

В зимний период многие автомобили могут столкнуться с определенными проблемами, при этом некоторые модели особенно уязвимы к холодам из-за особенностей дизайна, системы привода или используемых материалов, сообщил замдиректора по правовым вопросам мультибрендового автосалона «Автомолл» Анатолий Михайлюта.
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