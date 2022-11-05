Древние Т-55 поддержали десантников из США в Румынии

Танки Т-55 были замечены на недавних учениях НАТО на территории Румынии. Сообщалось, что в мероприятии принимали участие части сухопутных войск этого государства и подразделения "Кричащих орлов" – американской 101-й воздушно-десантной дивизии США.
Танки Т-55 были замечены на недавних учениях НАТО на территории Румынии. Сообщалось, что в мероприятии принимали участие части сухопутных войск этого государства и подразделения "Кричащих орлов" – американской 101-й воздушно-десантной дивизии США.
Свежие комментарии