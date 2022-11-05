БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Древние Т-55 поддержали десантников из США в Румынии

Древние Т-55 поддержали десантников из США в Румынии

Танки Т-55 были замечены на недавних учениях НАТО на территории Румынии. Сообщалось, что в мероприятии принимали участие части сухопутных войск этого государства и подразделения "Кричащих орлов" – американской 101-й воздушно-десантной дивизии США.

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