Полиция раскрыла совершенное 20 лет назад убийство петербуржца на Хасанской улице. Задержан подозреваемый, у него за плечами не одна судимость.
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Полиция раскрыла совершенное 20 лет назад убийство петербуржца на Хасанской улице. Задержан подозреваемый, у него за плечами не одна судимость.