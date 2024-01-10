Шура рассказал о ситуации с жильем

Российский поп-исполнитель Шура закрыл ипотеку. О ситуации с жильем артист рассказал в эфире телешоу «Давай поженимся!» В ходе программы певец обратился к искусственному интеллекту «Мендельсон» и попросил предсказать, не возникнет ли у него проблем с документами во время оформления сделки.