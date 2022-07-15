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Антон Пушков стал игроком МБА

Центровой Антон Пушков (33 года, 208 см) пополнил состав дебютанта Единой лиги ВТБ МБА. В течение последних семи лет (2015-2022) Пушков выступал за «Зенит».

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