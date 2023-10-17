Паразитолог Морозов: бесконтрольный прием лекарств от глистов наносит вред печени и почкам

Принимать противопаразитарные препараты для профилактики заражения опасно для здоровья. Неконтролируемое использование антигельминтиков может привести к повреждению печени и почек, так как некоторые препараты очень токсичные, рассказал "Газете.
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