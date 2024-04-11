На Запорожском направлении. Часть 2

- Ветер с востока на запад! Развернись влево! Еще левее! Стоп! Плита стоит, наедь колесом! Катапульта стоит! Небо — земле! На приеме! Готовы запитаться! Запитывай! Лови­-лови! Поймал! Бугели выдвинул, лопасти расправил! К проверке готов! Начинаем! Элевоны вниз! Низ есть! Элевоны вверх! Верх есть! Элевоны нейтраль! Нейтраль норма! Готов прикрыть! Прикрой­-прикрой! Прикрыл-­прикрыл! Отпускай! Зажми! Зажал­-зажал! Отпусти­-отпусти! - Техники и выезжавший с ними оператор мобильной системы управления общались между собой давно отработанными до автоматизма словами.