Цветы для автоледи от сотрудников Госавтоинспекции города Байконур

В преддверии Международного женского дня сотрудники ОГИБДД совместно с отрядом Юных Инспекторов Движения местной начальной школы № 15 провели акцию «Цветы для автоледи», в рамках которой поздравили очаровательных женщин-водителей с наступающим праздником.
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