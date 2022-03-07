Цветы для автоледи от сотрудников Госавтоинспекции города Байконур

В преддверии Международного женского дня сотрудники ОГИБДД совместно с отрядом Юных Инспекторов Движения местной начальной школы № 15 провели акцию «Цветы для автоледи», в рамках которой поздравили очаровательных женщин-водителей с наступающим праздником.