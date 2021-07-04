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Авиценна, Пушкин, Хайям и Тютчев о том, почему следует как можно меньше общаться с людьми

Авиценна, Пушкин, Хайям и Тютчев о том, почему следует как можно меньше общаться с людьми

По снежной улице, в вечерний этот час Собачий слышен лай и запад не погас, И попадаются прохожие навстречу.

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Евгений Семененко
Всем ТОНКИМ И РАНИМЫМ ДУШАМ — возьмите следующую МУДРОСТЬ, — ПУСТЬ ОНА СТАНЕТ ДЛЯ ВАС ЩИТОМ ОТ ЯДОВИТЫХ СЛОВ — "ТО , ЧТО ЛЮДИ ДУМАЮТ И ГОВОРЯТ О ВАС — ЭТО ХАРАКТЕРИЗУЕТ НЕ ВАС, А - ИХ!" — (мне помогает...)

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