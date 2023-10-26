Губернатор Артюхов и мэр Ноябрьска Романов посетили Сербию

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в составе делегации работает в Сербии. В Белграде, в посольстве России, прошла встреча делегации автономного округа с чрезвычайным и полномочным послом РФ в республике Сербия Александром Боцан-Харченко.
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