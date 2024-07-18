Маск ответил Байдену, обвинившему его в попытке купить выборы

Американский миллиардер, гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил президенту США Джо Байдену, который ранее обвинил бизнесмена и «его богатых друзей» в намерении купить предстоящие выборы главы государства.
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