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Царьград

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Министр культуры Украины обращается в СБУ из-за клипа Валерии на фоне развалин

Министр культуры Украины обращается в СБУ из-за клипа Валерии на фоне развалин

Министерство культуры Украины выразило обеспокоенность клипом певицы Валерии на песню "С чего начинается Родина", снятым на фоне разрушенных городов, и намерено обратиться в СБУ для выяснения местоположения съёмок.

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