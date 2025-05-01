Министр культуры Украины обращается в СБУ из-за клипа Валерии на фоне развалин

Министерство культуры Украины выразило обеспокоенность клипом певицы Валерии на песню "С чего начинается Родина", снятым на фоне разрушенных городов, и намерено обратиться в СБУ для выяснения местоположения съёмок.
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