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Гонка со временем: сотни человек оказались в ловушке в тоннелях в Непале

Гонка со временем: сотни человек оказались в ловушке в тоннелях в Непале

Спасатели в Непале пытаются добраться до сотен человек, которые, предположительно, оказались в ловушке в гидротехнических тоннелях.

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