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На Первомай в Москве заметно похолодает

На Первомай в Москве заметно похолодает

В столице ожидается облачная погода. В Москве в среду, 1 мая, прогнозируется похолодание. Как сообщает Гидрометцентр России, в столице будет облачно с прояснениями, по области местами пройдет кратковременный дождь.

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