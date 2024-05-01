На Первомай в Москве заметно похолодает

В столице ожидается облачная погода. В Москве в среду, 1 мая, прогнозируется похолодание. Как сообщает Гидрометцентр России, в столице будет облачно с прояснениями, по области местами пройдет кратковременный дождь.
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