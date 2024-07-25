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Жителя Хабаровска обвинили в госизмене и шпионаже в пользу ВСУ

Жителя Хабаровска обвинили в госизмене и шпионаже в пользу ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали хабаровчанина, который по заданию Минобороны Украины собирал информацию о российских бойцах, а других склонял перейти на сторону киевского режима и начать воевать против России.

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