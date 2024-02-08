Какой сегодня церковный праздник 9 февраля 2024 года: день памяти Иоанна Златоуста чтят в России AdministratorЧтобы узнать, какой церковный праздник отмечается сегодня, 9 февраля 2024 года, в Российской Федерации, можно обратиться к православному календарю.
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