Ученый рассказал о вероятности повторения магнитной бури

РИАМО - 8 ноя. Зведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН Сергей Богачев связывает такие частые повторения из-за высокого уровня активности Солнца, сообщает NEWS.
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