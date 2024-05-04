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Макс Ферстаппен: «Подумал, что поул – какая-то шутка. В гоночных условиях ситуация должна улучшиться»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал об отсутствии уверенности в машине во время квалификации к спринту на Гран-при Майами, что не помешало ему завоевать поул.

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