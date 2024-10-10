«Карузо» и «Моя собака — космонавт» получат поддержку Фонда кино

Фонд кино поддержит производство 12 отечественных фильмов для детской и семейной аудитории, одну уникальную авторскую анимационную работу ведущего российского режиссера-мультипликатора и 18 мультфильмов организаций кинематографии.
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