ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Свежие комментарии

Где мой секс без обязательств?!

Где мой секс без обязательств?!

Я принадлежу к тому редкому типу женщин, которым секс действительно нужен. Вот прямо нужен, вот тупо секс! А отношения не нужны, потому что отнимают слишком много времени и морального ресурса.

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Комментарии
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Ольга Гусева
Вера, с языка сняли. И приплатят ещё. Как раз. И тупо секс, и секс тупой. И бабло. Скока плюсссов.
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3 час.
Ольга Гусева
Нравиться быть животным - будь им. Только не понимаю, зачем автор продолжает встречи с одним и тем же. Тупо секс-так можно и с разными. Да и нужно тогда. Чтоб без претензий.
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3 час.
Вера Федорова
Ну да, обычно мужчины любят секс без обязательств, а тут женщина...Что ж, они, наверняка, встретятся((.
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3 час.

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