Где мой секс без обязательств?!

Вера, с языка сняли. И приплатят ещё. Как раз. И тупо секс, и секс тупой. И бабло. Скока плюсссов.

Ольга Гусева

Нравиться быть животным - будь им. Только не понимаю, зачем автор продолжает встречи с одним и тем же. Тупо секс-так можно и с разными. Да и нужно тогда. Чтоб без претензий.