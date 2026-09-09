Appeals Court Blocks IRS From Sharing Data With Immigration Authorities Authored by Zachary Stieber via The Epoch Times, The IRS may not disclose the addresses of illegal immigrants to immigration officials, a U.
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